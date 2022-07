Leichenfund in der Wetterau: Möglicherweise vermisste 14-Jährige aus Baden-Württemberg

Wetteraukreis

+ © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Wetteraukreis wird eine weibliche Leiche gefunden. Die Identität ist bisher unklar, es könnte sich allerdings um eine vermisste 14-Jährige aus der Nähe von Freiburg handeln.

Gottenheim/Freiburg - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im hessischen Wetteraukreis prüft die Polizei eine mögliche Verbindung zu einem verschwundenen 14 Jahre alten Mädchen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Eine gerichtsmedizinische Untersuchung des am Freitag gefundenen Leichnams solle Klarheit zur Identität und Todesursache der aufgefundenen Person bringen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag in Freiburg mit. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Seit dem 21. Juli sucht die Polizei mit Hochdruck nach der 14-Jährigen. Die Jugendliche hatte gegen 18.00 Uhr ihr Elternhaus in Gottenheim verlassen und wird seitdem vermisst. Die Polizei hatte auch mit Hunden und unterstützt von einem Polizeihubschrauber versucht, das Mädchen zu finden. Es wurde eigens eine Ermittlergruppe zusammengestellt, die sich mit dem Fall beschäftigt. (dpa)