Leiche von 38-Jährigem an Flussufer in Frankfurt gefunden

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Frankfurt ist am Ufer der Nidda am Montag eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper des 38-jährigen Mannes wurde unter der Maybachbrücke im Stadtteil Eschersheim geborgen, wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten. Ein Spaziergänger hatte den Toten am Ufer gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Die Todesursache war zunächst ebenso unklar wie die Frage, wie lange die Leiche sich im Fluss befunden hatte.

Frankfurt/Main - Für den Vormittag war eine Obduktion geplant. dpa