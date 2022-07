Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Hessen

Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. 167.094 Männer und Frauen seien im Juli arbeitslos gemeldet gewesen, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am heutigen Freitag in Frankfurt mit. „Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosen ist in erster Linie auf den saisonalen Zugang junger Menschen unter 25 Jahren und den sogenannten Rechtskreiswechsel geflüchteter Personen aus der Ukraine zurückzuführen.“

Frankfurt/Main - Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,9 Prozent. Das ist ein Plus um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat, allerdings ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli 2021. Stichtag der Erhebung war der 12. Juli. dpa