Leichtflugzeug aus Hessen verunglückt und stürzt auf Straße

Von: Tim Bergfeld

Bei einem Flugunglück in Großostheim am Dienstagabend (4. Juli) stürzt ein Leichtflugzeug aus Hessen auf eine Straße neben dem Flugplatz.

Egelsbach - In Großostheim bei Aschaffenburg ist am Dienstagabend (4. Juli) am örtlichen Flugplatz ein Leichtflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Nun ermittelt die Aschaffenburger Polizei. Gegen 19.50 Uhr ging bei der Einsatzstelle der Polizei Unterfranken die Mitteilung über den Absturz ein.

Das abgestürzte Flugzeug in Großostheim. © 5Vision News

Das Flugzeug war wohl bei einem Durchstarteversuch abgestürzt und kam unweit des Flugplatzes direkt auf der Babenhäuser Straße auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig befreien und blieben unverletzt. Ein sachkundiger Beamter der Aschaffenburger Kriminalpolizei versucht nun, die Ursache für den Absturz zu klären.

Die Reporter von 5Vision.News ergänzen: Das Flugzeug sei um 18.23 Uhr in Egelsbach in Hessen gestartet. Dort sei die Maschine auch stationiert. Die Cessna 150 sei mit einem Fluglehrer und einem Schüler besetzt gewesen. Das Flugzeug sei nach dem Absturz erst an einem Zaun sowie dann an einem Verkehrsschild hängengeblieben und auf der Straße und einem Fahrradweg auf dem Dach zum Liegen gekommen. Auf der Straße seien zu dem Zeitpunkt keine Verkehrsteilnehmer unterwegs gewesen. (Tim Bergfeld)