Ranking zeigt: Normalverdiener können sich in Frankfurt kaum eine eigene Wohnung leisten

Von: Josefin Schröder

Für Normalverdiener bleibt der Traum des Eigenheims in Frankfurt höchstwahrscheinlich nur ein Traum. Das belegt eine neue deutschlandweite Untersuchung, die zeigt, wo der Immobilienkauf noch leistbar ist.

Frankfurt – Das Leben in Frankfurt ist teuer: hohe Mieten, hohe Lebenshaltungskosten. Zusätzlich belasten die gestiegenen Energiekosten und die Inflation den Geldbeutel vieler Bürger. Egal, wo man hinschaut: Die Preise steigen überall. Der Immobilienmarkt ist da keine Ausnahme, hinzu kommt ein hohes Zinsniveau. Von einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung in Mainhatten lässt sich da nur träumen.

In welchen Städten in Deutschland der Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses für Normalverdiener noch möglich scheint, zeigt ein Leistbarkeits-Ranking von immowelt. Frankfurt liegt dabei zwar noch vor Hamburg, Berlin und München, kommt aber trotzdem schlecht weg. Denn von 107 Städten, belegt die Mainmetropole Platz 97. Für das Ranking betrachtete das Unternehmen immowelt 107 kreisfreie Städte. Dort wurden die monatlichen Median-Bruttogehälter der Einwohner mit den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen verglichen. Bei der Berechnung ging das Unternehmen von einer Bestandswohnung mit 75 Quadratmetern, 3 Zimmern, im ersten Stock und dem Baujahr 1990er-Jahre aus.

Deutschland-Ranking: In diesen Städten ist der Traum vom Eigenheim möglich

Die Mainmetropole belegt in dem Negativranking Platz 8 und liegt damit im deutschen Vergleich nur hinter Stuttgart (Platz 4) und Berlin (Platz 5). © Boris Roessler/dpa

Es gilt also Einkommen versus Immobilienpreise - das beste Verhältnis besteht laut immowelt im niedersächsischen Salzgitter. Die Stadt im Harz führt das Ranking mit durchschnittlichen 1.604 Euro pro Quadratmeter und einem monatlichen Bruttogehalt von 4.4687 Euro an. Das Einkommen ist also fast dreimal so hoch. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Pirmasens und Dessau-Roßlau, anschließend bilden Gera und Gelsenkirchen die Top 5 ab.

Stadt Quadratmeterpreise Monatliches Bruttogehalt Faktor Salzgitter 1.604 € 4.487 €\t 2,80 Pirmasens 1.266 € 3.441 €\t 2,72 Dessau-Roßlau 1.300 € 3.217 €\t 2,47 Gera 1.210 € 2.857 €\t 2,36 Gelsenkirchen7 1.599 € 3.549 €\t 2,22

Ranking: In Frankfurt ist der Eigenheim-Kauf für Normalverdiener eher unrealistisch

Wo das Einkommen am wenigstens mit den Immobilienpreisen Schritt hält, ist München, gefolgt von Hamburg und Potsdam. Auf dem Leistbarkeits-Ranking schneidet auch Frankfurt, mit dem 10. Platz von hinten nicht sonderlich gut ab. Auch wenn das Gehalt der Einwohner im Vergleich im oberen Mittelfeld angesiedelt ist, ist der Traum von den eigenen vier Wänden für Normalverdiener eher utopisch. Hier kostet Wohneigentum im Schnitt 5.690 Euro pro Quadratmeter, das mittlere monatliche Bruttogehalt beträgt 4.794 Euro.

Stadt Quadratmeterpreise Monatliches Bruttogehalt Faktor Frankfurt 5.690 € 4.794 € 0,84

„Trotz der Preis-Rallye des vergangenen Jahrzehnts gibt es zahlreiche Städte, in denen die Gehälter schneller gestiegen sind als die Immobilienpreise“, sagt immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. Dem Ranking zufolge lohnt es sich auf die kleineren, auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar wirkenden Städte zu schauen. Ein Wohnungs- oder gar Hauskauf scheint da durchaus realistischer, als in Frankfurt. Zum Ranking (Josefin Schröder)

