Letzte Sommerwoche beginnt wechselhaft

Teilen

Ein Passagierflugzeug ist im Anflug auf den Frankfurter Flughafen. © Arne Dedert/dpa

Viele Wolken und kaum mehr als 20 Grad - so sieht der Vorhersage zufolge der Start der letzten Sommerwoche in Hessen aus. Der Montag wird stark bewölkt bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Im Osten könnte ein wenig Regen fallen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 17 und 21 Grad, in den höchsten Lagen bei 14 Grad.

Offenbach - Auch der Dienstag beginnt laut DWD stark bewölkt und es fallen einzelne Schauer. Im Tagesverlauf lockern die Wolken örtlich auf. Es wird nicht wärmer als 18 bis 22 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 16 Grad. Die Temperaturen ändern sich am Mittwoch kaum, dazu ist es wechselnd bewölkt und es sind einzelne Schauer möglich. An diesem Freitag, dem 1. September, ist meteorologischer Herbstanfang. dpa