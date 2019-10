Jugendlichen knacken Taxi vor Lidl - Auf der Flucht passiert ihnen ein peinlicher Fehler

Einen Lidl-Parkplatz in Frankfurt knacken zwei Jugendliche ein Taxi. Auf der Flucht passiert ihnen ein peinlicher Fehler.

Frankfurt - Die Polizei hat einen zwei Jugendliche festgenommen, die auf dem Parkplatz eines Lidl-Marktes im Frankfurter Stadtteil Riedberg ein Taxi aufgebrochen haben sollen. Das teilten die Sicherheitsbeamten am Donnerstag (10.10.2019) mit.

Nachts zuvor, gegen 01:40 Uhr, meldete ein Anwohner der Straße "In der Kalbacher Höhe" dumpfe Schläge sowie das Zerbersten von Glas vom Parkplatz der Lidl-Filiale gehört zu haben. Außerdem habe er zwei Personen von dort wegrennen sehen.

Lidl in Frankfurt: Taxi steht mit eingeschlagener Scheibe da

Bei ihrem Eintreffen fand die Polizei ein Taxi mit eingeschlagener Scheibe vor dem Lidl in Frankfurt vor. Die beiden Tatverdächtigen begingen derweil einen verhängnisvollen Fehler bei der Flucht.

Augenscheinlich waren sie nicht ortskundig, denn sie liefen geradewegs in Richtung des 14. Polizeireviers, das sich in der Marie-Curie-Straße befindet. Dort wurden die Jugendlichen von einer weiteren Polizeistreife aufgegriffen und festgenommen.

In ihrer Kleidung hingen nach Angaben der Ermittler noch Glassplitter. Die Beamten fanden außerdem das gestohlene Smartphone des Taxifahrers bei den Verdächtigen.

Taxi vor Lidl aufgebrochen: Täter ist bei Polizei Frankfurt bekannt

Die mutmaßlichen Dieben sind ein 16-Jähriger und einen 17-Jähriger, die laut Polizei derzeit in einer Wohngruppe in Frankfurt untergebracht sind.

Den Älteren suchte die Polizei bereits zuvor aufgrund eines sogenannten Sicherungshaftbefehls. Das bedeute, er habe sich vor dem Vorfall auf dem Lidl-Parkplatz in einem anderen Fall strafbar gemacht und sei zu den als Strafe angeordneten Ersatzmaßnahmen nicht aufgetaucht, erläuterte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Den 17-Jährige brachte eine Streife zum Gewahrsam ins Polizeipräsidium. Der 16-Jährige wurde dem Jugendamt überstellt.

