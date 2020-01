Maskierter Mann bedroht Frau mit Pistole: Überfall auf Geschäft bei Limburg 

Am Wochenende betritt ein maskierter Mann einen Einkaufmarkt bei Limburg. Plötzlich zieht er eine Pistole. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Camberg - Ein unbekannter Räuber hat am Samstag (04.01.2020) einen Einkaufsmarkt in Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) überfallen. Dies teilte die Polizei Limburg-Weilburg am Sonntag in einer Meldung mit.

Demnach betrat gegen 20.30 Uhr ein unbekannter Mann den Markt in der Beuerbacher Landstraße. Laut Angaben der Polizei maskierte der Mann sein Gesicht mit einem dunklen Schal. Nachdem er den Laden betreten hatte, forderte er die Kassiererin auf, das Geld aus der Kasse zu nehmen.

Raub bei Limburg: Plötzlich zieht der Räuber eine Pistole

Während dieser Forderung bedrohte der Räuber die Mitarbeiterin des Ladens mit einer Schusswaffe. Ob es sich bei der eingesetzten Waffe um eine scharfe Pistole, eine Schreckschusswaffe oder nur um eine Attrappe handelte, konnte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage nicht beantworten.

„Der Angestellten gelang es jedoch, einen Alarm auszulösen“, teilt die Polizei in der Meldung mit. Durch den Alarm aufgeschreckt, flüchtete der Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung Parkplatz Beuerbacher Landstraße. Zu dem Zustand der Kassiererin nach dem Überfall konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage keine Angaben machen.

So soll der Täter laut Polizei Limburg-Weilburg ausgesehen haben:

männlich

ca. 1,70 Meter groß

dunkler Kapuzenpullover

dunkler Schal

Raub mit Pistole bei Limburg: Polizei bittet um Mithilfe

Nun bittet die Polizei in Limburg die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens. Zeugen und Hinweisgeber, die den Überfall oder den bislang noch unbekannten Täter beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Limburg zu melden. Die Beamten der hessischen Kreisstadt sind unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu erreichen.

tvd

