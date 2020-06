Auf der A3 bei Limburg ist ein LKW auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern geraten und verunfallt. Es bildete sich sowohl in Fahrtrichtung Köln, als auch in Fahrtrichtung Frankfurt ein kilometerlanger Stau.

Limburg – Am Dienstagnachmittag (16.06.2020) passierte gegen 14.10 Uhr ein Unfall mit einem LKW auf der A3 bei Limburg. Der leere Sattelzug war auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Limburg und Diez, kurz hinter der Anschlussstelle Limburg Nord, geriet der LKW auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern, so die Polizei Westhessen.

Unfall auf der A3 bei Limburg - LKW gerät ins Schlingern und durchbricht die Mittelleitplanke

Der 44-jährige Fahrer fuhr mit seinem LKW auf dem rechten von drei möglichen Fahrspuren, als er auf Höhe der Anschlussstelle Limburg-Nord der regennassen Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geriet. Der LKW brach nach links aus und durchschlug die Mittelleitplanke bis auf die linke Spur der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Autobahn #A3: Unfall Zwischen #Diez und #Limburg (Nord) kommt es zu Stau. Grund ist ein Unfall mit einem Sattelzug auf der Mittelleitplanke.

In beiden Fahrtrichtungen sind die linken Spuren blockiert. Die Bergung wird noch dauern!#VerkehrHessen — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) June 16, 2020

Aus der Zugmaschine lief Diesel auf die Fahrbahn der A3 bei Limburg, welcher durch die Feuerwehr gebunden wurde. Inwieweit der Kraftstoff in die Kanalisation gelangte, konnte bislang nicht geklärt werden. Ein Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde war diesbezüglich vor Ort.

Lange Staus nach LKW-Unfall auf der A3 bei Limburg - Bergung dauert noch an

Für die Aufnahme des Unfalls und die umfangreichen Bergungsmaßnahmen mussten in beiden Fahrtrichtungen der jeweils linke und mittlere Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden. In beiden Fahrtrichtungen bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Der Schaden an dem verunglückten Sattelzug sowie an der Mittelleitplanke beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Nach Informationen der Polizei Westhessen dauert die Bergung noch an. Wie lange die Fahrstreifen noch gesperrt bleiben, ist noch nicht bekannt.

A3 bei Limburg: Immer wieder schwere Unfälle

Auf dem Streckenabschnitt derA3 bei Limburg passieren immer wieder schlimme Unfälle. Besonders der Elzer Berg ist als Raserstrecke und Unfallschwerunkt bekannt. Mit einem beweglichesn Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in Form eines Anhängers hat die Polizei an einem Wochenende im Oktober 2019 damit 3700 Verstöße erfasst.

