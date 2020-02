Drama in Limburg: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der K477 in Limburg: Zwei Menschen müssen schwer verletzt in eine Klinik. Die Straße wird voll gesperrt.

Schwerer Unfall auf der K477 in Limburg: Zwei Menschen müssen schwer verletzt in eine Klinik. Die Straße muss voll gesperrt werden.

Schwerer Unfall auf der K477 in Limburg

Zwei Menschen müssen schwer verletzt ins Krankenhaus

Kreisstraße muss voll gesperrt werden

Limburg – Bei einem Unfall in Limburg sind ein 31 Jahre alter Mann und eine 50 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kreisstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Limburg: Schwerer Unfall auf der K477 – Zwei Menschen verletzt

Was war passiert? Wie die Polizei in Limburg berichtet, fuhr der 31 Jahre alte Mann am Samstag (01.02.2020) gegen 10.15 Uhr auf der Kreisstraße 477 (K477) aus Richtung Limburg-Offheim kommend in Richtung Elz. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einer 50 Jahre alten entgegenkommenden PKW-Fahrerin zusammen.

Beide Insassen wurden bei dem Unfall in Limburg schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Zur Klärung des Sachverhalts wurde ein Kfz-Sachverständiger hinzugezogen.

Schwerer Unfall in Limburg: K477 muss gesperrt werden

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K477 für mehrere Stunden gesperrt. Den Sachschaden nach dem Unfall in Limburg an den beiden Autos schätzt die Polizei auf zirka 30.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen. chw

Auf der A3 bei Limburg hat ein schweren Unfall jüngst die Polizei beschäftigt. Die Sperrung am Elzer Berg zieht sich über Stunden. Erst in der Nacht gibt es Entwarnung.