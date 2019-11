Imad musste Sana fern bleiben - Keine Anfrage beim Einwohnermeldeamt

Wegen Körperverletzung angezeigt

Der Mann, der am Freitag vergangener Woche in Limburg seine Frau ermordet hat, durfte sich der 31-Jährigen laut Gerichtsbeschluss nicht mehr nähern. Die in ein Frauenhaus geflohene Tunesierin hatte ihn wegen Körperverletzungen angezeigt.