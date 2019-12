Messerangriff in Limburger Fußgängerzone: 32-Jähriger verletzt

Ein Mann ist in der Limburger Fußgängerzone in Streit mit einer Bekannten geraten - und zückte auf einmal ein Messer. (Symbolbild)

Limburg - In der Limburger Fußgängerzone gab es am Mittwochnachmittag (11.12.2019) einen Messerangriff, bei der eine Person verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Limburg: Mann in Fußgängerzone angegriffen

Ein 23-jähriger Mann wird verdächtigt, gegen 13.50 in der Limburger Fußgängerzone einen 32-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Zunächst begegnete der mutmaßliche Täter einer Bekannten, der er offenbar noch einiges an Geld schuldete. Ermittlungen des Polizeipräsidiums Westhessen zufolge, hatte die Frau den 23-Jährige angesprochen, der daraufhin ein Messer zog und seine Bekannte damit bedrohte.

Limburg: 23-Jähriger zückt ein Messer

Der 32-Jährige beobachtete die Szenerie und stellte sich zwischen die Beiden. Dabei griff der mutmaßliche Täter ihn an und verletzte den 32-Jährigen. Er wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens ins Krankenhaus gebracht.

Der 23-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, stellte sich aber kurze Zeit später bei der Limburger Polizei. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Limburger Polizei bittet Augenzeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06431 9140-0 zu melden.

