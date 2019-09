Limburg: 11-Jährige während Schulausflug begrapscht 

Ein junger Mann hat eine elfjährige Schülerin in Limburg begrapscht. Das Mädchen war mit der Schulklasse unterwegs.

Limburg - Am Mittwochvormittag ist ein 11 Jahre altes Mädchen in der Brückengasse in Limburg von einem jungen Mann begrapscht worden. Die Schülerin aus Frankfurt war zusammen mit ihrer Schulklasse in der Brückengasse unterwegs. Unvermittelt tauchte ein Mann hinter der 11-Jährigen auf.

Limburg: Elfjährige Schülerin am Hintern begrapscht

Der Mann grapschte der 11-Jährigen an den Hintern, wie die Polizei mitteilt. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei Westhessen nach dem Täter konnte ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Limburg im Bereich der Werner-Senger-Straße festgestellt werden. Dort wurde er von einer Streife der Limburger Polizei festgenommen.

Limburg: Mann ist polizeilich bekannt

Die Beamten der Polizei brachten den Mann für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Polizeistation nach Limburg. Gegen den Tatverdächtigen, welcher bereits unter anderem wegen Diebstahl polizeilich bekannt ist, wurde Anzeige erstattet. Er muss wegen seiner Tat nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

marv

Im Landkreis Limburg-Weilburg hatte es vor einiger Zeit einen weiteren Vorfall sexueller Belästigung gegeben. Ein Schulpfarrer hatte Minderjährige auf den Mund geküsst und war mit ihnen in der Sauna gewesen. Infolge der Vorfälle musste der Schulpfarrer aus Kronberg endgültig gehen.