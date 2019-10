Junge Frau (21) begrapscht und geschlagen - Täter ergreift die Flucht

In der Nacht zum Sonntag ist eine 21 Jahre alte Frau in Limburg von einem unbekannten Mann begrapscht worden. (Symbolbild)

Eine junge Frau wird in Limburg verfolgt und begrapscht. Anschließend schlägt der Täter sie.

Limburg – In der Nacht zum Sonntag ist eine 21 Jahre alte Frau in Limburg von einem unbekannten Mann begrapscht worden. Die Frau hielt sich gegen 01.30 Uhr in einem Lokal in der Grabenstraße auf.

Limburg: Mann begrapscht 21-Jährige auf Tanzfläche

Auf der Tanzfläche des Lokals soll der Mann sie angefasst haben. Als die junge Frau die Lokalität verließ, folgte der Mann ihr. Die 21-Jährige bemerkte dies und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Daraufhin soll der Mann der jungen Frau ins Gesicht geschlagen haben, bevor er zu Fuß in Richtung Dom flüchtete.

Frau in Limburg geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt:

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 m groß gewesen sein.

Er wird als südländisch aussehend beschrieben.

Er trägt kurze, dunkle Haare und einen Bart.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

