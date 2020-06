Inferno in Diez: Riesige Rauchwolke über brennendem Recyclinghof – Großeinsatz der Feuerwehr

In Diez bei Limburg stehen Teile einer Firma in Flammen.

Alarm bei Limburg: In Diez brennt es im Industriegebiet. Eine große Rauchwolke steigt auf. Eine Warnung geht raus an die Anwohner.

Großbrand in Diez bei Limburg: Inferno auf Firmengelände

Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Raum Limburg eilen herbei

Rauchwolke kilometerweit zu sehen – Polizei vertreibt hunderte Schaulustige

Update vom Mittwoch, 03.06.2020, 22.34 Uhr:Ein Großbrand droht, einen großen Teil des Firmengeländes der Uriel Papierrohstoffe GmbH im Diezer Industriegebiet nahe Limburg zu vernichten. Kurz nach 20 Uhr wurde das Feuer bei dem Entsorgungs- und Recycling-Unternehmen der Diezer Feuerwehr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits große Teile von Metall- und Kunststoffanlagen in Flammen.

Flammenmeer in Diez: Feuerwehren aus dem ganzen Raum Limburg im Einsatz

Sofort wurden zahlreiche Feuerwehren aus dem Rhein-Lahn-Kreis sowie aus Limburg und seinen Ortsteilen alarmiert. Die Feuerwehrkräfte hatten bei ihrem Einsatz mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. So musste das Bürogebäude vor den Flammen geschützt werden, und auch eine große Lagerhalle mit Papierrollen wurde vor den Flammen gesichert.

Um 21.20 Uhr gab der Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Limburg-Weilburg eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Die Anwohner von Diez und Umgebung sollten in den Gebäuden bleiben, die Fenster, schließen und die Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten. Autofahrer wurden aufgefordert, den Bereich des Industriegebiets großräumig zu umfahren. Für alle Bürger der Region galt darüber hinaus der Appell, auf Rundfunk- und Fernsehmeldungen zu achten.

+ Eine gigantische Rauchwolke ist hinter dem Dom in Limburg zu sehen. © Redaktion

Großbrand in Diez über 25 Kilometer im Raum Limburg zu sehen

Tatsächlich lockte die über 25 Kilometer im Raum Limburg weit sichtbare Rauchsäule in kurzer Zeit hunderte von Schaulustigen an. Die wurden jedoch umgehend von der Polizei und den Feuerwehrkräften aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, da in der Nähe des Brandherdes auch ein Gas-Tank steht. Wodurch das Feuer bei dem Unternehmen entstanden ist, war am späten Abend noch nicht bekannt.

Diez bei Limburg: Riesige Rauchwolke – Großbrand bei Firma

Erstmeldung vom Mittwoch, 03.06.2020, 22.12 Uhr: Diez – Im Raum Limburg ist zur Zeit eine große Rauchwolke zu sehen. Im Industriegebiet in Diez (Rheinland-Pfalz), das neben Limburg liegt, stehen in einem Industriegebiet offenbar Teile einer Firma für Papierstoff-Recycling in Flammen. Das meldete der Katastrophenschutz Limburg-Weilburg per Warn-App. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Autofahrer sind aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Klaus-Dieter Häring mit ag