Ohne Fahrschein im Zug nach Limburg – Schwarzfahrer verliert die Beherrschung

Ein Zug steht am Limburger Bahnhof. Immer wieder wird dort geprügelt.

Am Limburger Bahnhof rückt die Polizei immer wieder aus, weil sich dort jemand in den Haaren liegt. Jetzt richtet sich die Gewalt auch gegen DB-Mitarbeiter.

Limburg – Der Bahnhof in Limburg ist immer wieder ein ungemütlicher Ort, weil dort immer wieder geprügelt und geraubt wird. So wie in den letzten Tagen.

Am Freitagabend (31.10) musst das ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der DB erfahren. Der Mann kontrollierte die Fahrkarten und traf einen Fahrgast ohne Fahrschein an. Der Schwarzfahrer verlor die Beherrschung und schlug und trat den Bahnmitarbeiter.

Limburg: Mit Steinen nach DB-Mitarbeitern geworfen

Und als ob das noch nicht genug wäre, fing der Schwarzfahrer das Raufen an und warf mit Steinen nach den Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Der Täter konnte flüchten. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte er wieder in der Nähe des Bahnhofes angetroffen und seine Personalien festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Das sich am Bahnhof mal endlich was verändert, fordern Mitglieder der Limburger Kreistagsfraktion.

vb