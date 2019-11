Polizeikontrolle eskaliert: Mann liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine einfache Polizeikontrolle in Bad Camberg eskalierte unversehens. Für einen Autofahrer endete die Verfolgung in der Psychiatrie.

Bad Camberg - Außer Rand und Band war ein 63-Jähriger, der wohl bei einem Verstoß gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot erwischt worden war. Was folgte, waren waghalsige Fahrmanöver durch Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) und ein gerammter Streifenwagen. Am Ende blieb den Beamten nichts anderes, als den Mann in die Psychiatrie einzuweisen.

Der Mann hielt sich am Sonntagmittag gegen 14.05 Uhr in seinem Auto in der Pommernstraße in unmittelbarer Nähe zu der Frau, zu der er Abstand halten muss, auf. Daher wollte die Polizei ihn kontrollieren. Beim Anblick des Streifenwagens gab der 63-Jährige in seinem Wagen aber sofort Gas, um sich der Kontrolle der Beamten zu entziehen.

Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg): Wilde Flucht vor der Polizei

Nachdem der Fahrer sämtliche Anhaltesignale missachtet hatte, folgte eine wilde Verfolgungsjagd durch Bad Camberg: Der 63-Jährige wagte mit seinem Skoda mehrere gefährliche Fahrmanöver, unter anderem, als die Polizisten versuchten, den Flüchtigen zu überholen.

Als es aufgrund einer blockierten Fahrbahn nicht mehr weiterging, setzte der Mann zurück und krachte zunächst gegen den nachfolgenden Streifenwagen. Nachdem weitere Beamte zur Verstärkung eingetroffen waren, kam es erneut zu einem Zusammenstoß mit dem verfolgenden Streifenwagen, bevor der Flüchtige schließlich gestoppt werden konnte.

Verfolgungsjagd nahe Limburg: 63-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Auch bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann noch erheblichen Widerstand. Der 63-Jährige musste daher schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

