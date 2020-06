Widerlicher Übergriff in Runkel: Mann belästigt Mädchen auf Spielplatz

Die Kriminalpolizei Limburg ermittelt: Ein Mann soll auf einem Spielplatz in Runkel ein Mädchen (13) belästigt haben.

Sexueller Übergriff auf Spielplatz im mittelhessischen Runkel (Kreis Limburg-Weilburg)

(Kreis Limburg-Weilburg) Ein Erwachsener soll ein Mädchen (13) geküsst haben – sie flüchtete

(13) geküsst haben – sie flüchtete Die Kriminalpolizei in Limburg sucht mit einer Beschreibung nach dem Unbekannten

Runkel – Auf einem Spielplatz in Runkel nahe Limburg hat ein Mann offenbar ein 13-jähriges Mädchen belästigt. Das berichtete die Kriminalpolizei in Limburg, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Sie sucht mit einer Täterbeschreibung öffentlich nach dem Unbekannten.

Runkel bei Limburg : Übergriff auf Spielplatz – Mann belästigt Mädchen sexuell

Der sexuelle Übergriff ereignete sich laut Polizei am Sonntag, 07.06.2020, gegen 21.30 Uhr im Runkeler Ortsteil Dehrn, der etwa 15 Autominuten nordöstlich von Limburg liegt. Der Spielplatz, auf dem der Mann das Mädchen belästigt haben soll, ist in der Römerstraße. Dort soll der Unbekannte die 13-Jährige zunächst einmal auf den Kopf geküsst haben. Als er das Mädchen erneut küssen wollte, sei dieses geflüchtet. Die Teenagerin wendete sich später an die Polizei in Limburg.

Kripo Limburg veröffentlicht nach Übergriff auf Spielplatz in Limburg Täterbeschreibung

In einem Bericht beschreibt die Polizei Limburg den Mann, der nach dem sexuellen Übergriff in Runkel gesucht wird, wie folgt:

Der Mann soll etwa 1,80 groß gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben.

Zeugen könnte er anhand seiner Glatze aufgefallen sein.

Der Unbekannte soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Zur Tatzeit trug er laut Ermittlern eine orangefarbene Jacke mit Aufschrift, eine kurze, blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe.

Kripo Limburg bittet um Hinweise nach Belästigung auf Spielplatz in Runkel

Wer kann Angaben zu dem Übergriff auf dem Spielplatz in Runkel machen? Wer hat dort einen Mann gesehen, der auf die Beschreibung passt? Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sind gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Limburg-Weilburg: Übergriff in Runkel ist nur ein Beispiel für sexuelle Gewalt

Vorfälle wie der in Runkel sind leider alles andere als ein Einzelfall. Die Zahl von Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen ist seit Jahren hoch. Die immense Dunkelziffer eingerechnet ist Studien zufolge jede dritte Frau in Deutschland einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen – mindestens.

Heute ist Internationaler Aktionstag für Frauengesundheit. Täglich erleben Frauen Gewalt: Physische Beeinträchtigungen oder psychische Langzeitfolgen durch Traumatisierungen – das Erlebte beeinflusst die Gesundheit der Betroffenen nachhaltig. Wir beraten unter 08000 116 016. pic.twitter.com/bnWp2UUPXp — Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (@Hilfetelefon) May 28, 2020

Beispiele gibt es auch aus der Region: Unrühmliche Berühmtheit erlange zuletzt der Mord an einer Frau auf offener Straße in Limburg, der als Femizid bezeichnet wird. Aber auch Vorfälle, wie in einem Irish Pub in Limburg, wo ein Mann eine Frau erst belästigte und dann verfolgte, sind keine Seltenheit. Betroffene von Gewalttaten können sich für Hilfe beispielsweise an das Frauenhaus in Limburg wenden.

