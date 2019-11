Schockierender Angriff: Unbekannter Hüne verprügelt Kind auf Spielplatz 

In Limburg ist ein 9-jähriger Junge auf einem Spielplatz von einem Mann verprügelt worden. Ein Detail lässt aufhorchen.

Limburg – Ein 9-jähriger Junge ist gestern Mittag auf dem Spielplatz in der Eichendorffstraße in Limburg Opfer einer Körperverletzung geworden. Den Angaben des Kindes zufolge griff der Täter den Jungen aus unbekannten Gründen an und packte ihn zunächst am Kragen. Damit nicht genug: Anschließend habe der Täter seinem Opfer anschließend noch in den Magen geboxt.

Kind klagt nach Prügel-Attacke auf Spielplatz über Schmerzen

Der Junge klagte nach dem Angriff unter erheblichen Schmerzen und offenbarte sich seinen Eltern. Der Schläger ist laut Polizeibericht circa 1,90 Meter groß, kräftig, zwischen 15 und 25 Jahre alt und hat blonde Haare, die an der Seite kurz sind. Der Mann sei mit einem grauen Pullover bekleidet gewesen und habe einen Kratzer am Hals gehabt.

Polizei in Limburg sucht nach Prügel-Attacke auf Kind Täter

Die Limburger Polizei bittet Zeugen des Vorfalles oder Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des Mannes machen können oder ihn im Bereich des Spielplatzes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

nc