Fahrer übersieht Kreisverkehr: Fünf-Meter-Limousine landet im Graben

Eine Stretchlimousine verunglückt nach einem Unfall im Kreis Gießen. Offenbar hatte der Fahrer einen Kreisverkehr übersehen.

Lollar - Eine fast fünfeinhalb Meter lange Lincoln-Town-Car-Stretchlimousine ist am frühen Sonntagmorgen in Lollar (Kreis Gießen) im Straßengraben gelandet. Der Fahrer des Wagens erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die drei Passagiere der Limousine konnten selbstständig und unverletzt aussteigen.

Laut Polizei hatte der ortsunkundige Fahrer des ungewöhnlichen Autos aus dem Landkreis Mayen-Koblenz den Kreisverkehr am Ortseingang an der Gießener Straße übersehen und ist schnurstracks teilweise über die Mittelinsel des Kreisels in den Graben gefahren.

Die Stretchlimousine landete in einem Graben bei Lollar. © Feuerwehr Lollar/Twitter

Unfall in Lollar (Kreis Gießen): Feuerwehr muss Autobatterie löschen

Gegen 5.50 Uhr wurden die Rettungskräfte zu dem Unfall gerufen. Die 30 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Lollar löschten die Autobatterie, die sich selbst entzündet hatte, und klemmten sie ab. (ast)

