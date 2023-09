Linda Zervakis liebt das Landleben

Die Moderatorin Linda Zervakis. © Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Die frühere Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis liebt als Stadtmensch trotzdem das Landleben. „Zwei Mal im Monat fahre ich aufs Land. Das Leben dort ist ein Tank-Auffüller für mich“, sagte die 48-Jährige dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Auf dem Land sei das Gemeinschaftsgefühl besonders. „Wenn du beim Spaziergehen jemanden triffst, dann sagst du „Hallo“.

Bad Vilbel - Das zaubert dir sofort ein Lächeln ins Gesicht“, so die Pro7-Moderatorin („Zervakis & Opdenhövel“), die in Schleswig-Holstein ein Haus gekauft hat. Das Anpflanzen von Gemüse und der Kontakt zu Landwirten habe sie Demut gelehrt. „Wenn man das praktisch selbst mitbekommt, was für eine Arbeit dahintersteckt, dann beschwerst du dich nicht mehr über hohe Preise.“ dpa