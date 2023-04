Lindström kehrt nach langer Verletzung in den Kader zurück

Frankfurts Jesper Lindström sitzt am Boden. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Jesper Lindström kehrt nach fast achtwöchiger Verletzungspause in den Kader des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurück. Laut Trainer Oliver Glasner könnte der 23 Jahre alte Offensivspieler in der Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vielleicht sogar ein Kurz-Comeback feiern.

Frankfurt/Main - „Er ist noch nicht ganz schmerzfrei, kann aber mittrainieren. Ich habe heute mit ihm gesprochen und er hat gesagt, dass er sich sehr gut fühlt. Er befindet sich gerade in einer Euphorie, die wollen wir auch mitnehmen“, berichtete Glasner am Donnerstag. „Es kann sein, dass er in den 10, 15 Minuten, die er vielleicht zum Einsatz kommt, einen guten Einfluss auf unser Spiel hat.“

Lindström hatte sich Anfang März im Training eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und war seither ausgefallen. Sein bisher letztes Pflichtspiel für die Hessen hatte er am 5. März beim 2:2 in Wolfsburg absolviert.

Verzichten müssen die Frankfurter weiterhin auf die verletzten Evan Ndicka, Philipp Max, Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic. Stürmerstar Randal Kolo Muani musste im Training wegen Problemen an den Adduktoren zwar kürzertreten, soll aber ebenso wie Mittelfeldregisseur Mario Götze nach überstandenem Magen-Darm-Infekt zum Einsatz kommen. dpa