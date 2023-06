Lisicki zehn Jahre nach Wimbledon: „Tut jetzt schon weh“

Sabine Lisicki verliert das Spiel in zwei Sätzen mit 6:7 und 3:6. Lisicki ist zum Auftakt des WTA-Turniers in Bad Homburg ausgeschieden. © Wolfgang Kumm/dpa

Vor zehn Jahren begeisterte Sabine Lisicki mit dem Finaleinzug in Wimbledon. Nun hat die Berlinerin eine lange Leidenszeit hinter sich und kämpft weiter um den Anschluss.

Bad Homburg - Zehn Jahre nach ihrer Final-Teilnahme in Wimbledon blickt die nicht-qualifizierte Sabine Lisicki mit Wehmut auf den Grand-Slam-Klassiker. „Oh, schrecklich“, antwortete die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Berlin nach ihrem Erstrundenaus in Bad Homburg auf die Frage, was sie macht, wenn sie auf Wimbledon schaue: „Das tut jetzt schon weh.“

2013 hatte sich Lisicki in die Herzen der Fans gespielt, den Wimbledon-Titel aber im Endspiel gegen die Französin Marion Bartoli verpasst. Die diesjährige Wimbledon-Auflage beginnt am nächsten Montag. Für sie sei die Rasensaison nach ihren Erstrunden-Niederlagen in Berlin in der Vorwoche und Bad Homburg „definitiv“ vorbei, sagte Lisicki.

Wie es für sie weitergehe, wisse sie noch nicht. „Wir werden gucken, was für Challenger ich spielen kann, wo ich reinkomme“, sagte sie. „Das Positive ist, dass das Level da ist. Jetzt gilt es, die Punkte zu sammeln und unter die 200 zu kommen und dann bei den Grand Slams in der Quali zu spielen. Das ist das Ziel.“

Seit langem ist die Weltspitze für Lisicki ein ganzes Stück entfernt. Die Berlinerin war in den vergangenen Jahren vom Pech verfolgt und musste etliche gesundheitliche Rückschläge, darunter eine schwere Knieverletzung, verkraften. In der Weltrangliste wird sie nur noch an Position 371 geführt.

In Bad Homburg war sie ebenso wie zuvor in Berlin dank einer Wildcard ins Feld gelangt. Dort verlor sie trotz einer guten Vorstellung am Sonntag ihr Auftaktmatch gegen die Russin Anna Blinkowa mit 6:3, 1:6, 5:7. „Für mich war es ein rabenschwarzer Tag“, sagte Lisicki. „Ich bin mit dem linken Fuß aufgestanden. Das Timing hat gefehlt. Es ist schade.“ dpa