Live-Ticker: Kickers Offenbach und FSV Frankfurt kämpfen im Hessenpokal um DFB-Pokal-Chance

Von: Florian Dörr

Insbesondere auf FSV-Torjäger Cas Peters gilt es für die OFC-Defensive aufzupassen. (Archiv) © Hübner

Im Halbfinale des Hessenpokals empfängt der FSV Frankfurt die Kickers Offenbach. Es geht auch um die Chance auf die Teilnahme im DFB-Pokal. Der Live-Ticker.

Frankfurt/Offenbach - Die Stimmung könnte unterschiedlicher nicht sein. Die einen, der FSV Frankfurt, sind seit acht Ligaspielen ungeschlagen und haben sich in der Regionalliga Südwest auf Rang vier vorgekämpft. Die anderen, die Kickers Offenbach, stehen seit fünf Spielen ohne Dreier in der Liga da, haben gerade einen Wechsel auf der Trainerbank hinter sich. Nun treffen beide Teams am Dienstag (25. April) im Hessenpokal aufeinander. Anstoß ist um 19 Uhr in der PSD Bank Arena.

Und es geht um einiges. Zum einen natürlich um die Möglichkeit eines Titelgewinns. Zum anderen aber auch um die Chance auf die Teilnahme im DFB-Pokal. Denn dort zieht der Gewinner des Hessenpokals automatisch in die erste Runde ein. Das ist freilich sowohl beim FSV Frankfurt als auch bei den OFC das Ziel.

FSV Frankfurt gegen Kickers Offenbach im Hessenpokal: Reicht schon ein Sieg für Teilnahme am DFB-Pokal?

Eventuell reicht aber auch schon die Finalteilnahme im Hessen-Wettbewerb - also ein Sieg am heutigen Abend - für die Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal. Denn: Im anderen Halbfinale am Mittwoch (26. April) trifft Wehen Wiesbaden auf Steinbach. Die Hauptstädter stehen aktuell in der dritten Liga auf dem zweiten Platz. Beenden sie die Saison unter den ersten vier, sind über diesen Weg für den DFB-Pokal qualifiziert. Folge: Der Finalgegner im Hessenpokal könnte auch teilnehmen.

FSV Frankfurt gegen Kickers Offenbach im Hessenpokal: OFC zuletzt mit Siegen in direkten Duellen

Spricht nach den letzten Ergebnissen nun im Hessenpokal-Kracher zwischen dem FSV Frankfurt und den Kickers Offenbach alles für die Bornheimer? Mitnichten. Die beiden Begegnungen in der Regionalliga Südwest konnte der OFC mit 3:1 auf dem Bieberer Berg sowie mit 1:0 am Bornheimer Hang jeweils für sich entscheiden. Zudem meint Kickers-Interimstrainer Alfred Kaminiski nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen: „Ich glaube, dass die Köpfe frei sind.“

Derweil gilt es für die Kickers Offenbach, insbesondere auf Cas Peters aufzupassen. Mit 18 Saisontoren ist er Toptorschütze der Regionalliga Südwest. Doch auch Stürmer Jake Hirst dürfte beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club besonders motiviert sein.