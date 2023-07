Getränke-Lkw brennt – A5 Richtung Kassel derzeit voll gesperrt

Von: Erik Scharf

Ein Lkw ist auf der A5 Richtung Kassel ausgebrannt. Die Fahrbahn ist noch bis zum Montagvormittag gesperrt.

Homberg/Ohm - In den frühen Morgenstunden des Montags (17. Juli) hat sich auf der A5 zwischen Homberg/Ohm und Alsfeld/West (Vogelsbergkreis) ein schwerwiegender Vorfall. Ein mit Getränken beladener Sattelzug geriet gegen 2.10 Uhr in Brand. Das teilte die Polizei Mittelhessen mit.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Brand sich rasch ausbreitete. Aufgrund der Gefahrenlage wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel ab der Anschlussstelle Homberg/Ohm vollständig gesperrt. Nach derzeitigen Informationen soll die Fahrbahn noch bis 9 Uhr gesperrt bleiben, der Verkehr wird umgeleitet.

Auf der A5 bei Homberg/Ohm brennt ein Lkw aus. (Symbolfoto) © K. Schmitt/Fotostand/Imago

Lkw brennt auf A5: Technischer Defekt mutmaßliche Ursache

Glücklicherweise konnte der 31-jährige Lkw-Fahrer aus Hünstetten (Rheingau-Taunus-Kreis) das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und die Rettungskräfte alarmieren. Obwohl der Fahrer laut Angaben der Polizei anfangs unverletzt schien, wurde er aufgrund des Einatmens von Rauchgasen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort erhielt er die notwendige medizinische Versorgung. Bei dem Eintreffen der Feuerwehr stand der Sattelauflieger bereits in Vollbrand, was den Einsatzkräften große Herausforderungen bereitete.

Derzeit ist die genaue Ursache des Brandes noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein technischer Defekt oder andere Umstände zu dem Feuer führten.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen, teilte die Polizei mit. (esa)

Im Februar 2023 kam es auf der A5 bei Homberg/Ohm zu einer Massenkarambolage.