Lkw brennt auf A5: Stundenlange Vollsperrung - Polizei gibt Weckservice im Stau

Von: Florian Dörr

Kilometerlanger Stau und Vollsperrung über Stunden: Auf der A5 bei Alsfeld brennt ein Lkw aus. Auch derzeit ist die Strecke in Richtung Kassel noch dicht.

Alsfeld - Ein in Brand geratener Lkw sorgt seit Donnerstagnachmittag (15. Juni) für einen Dauereinsatz auf der A5. Auch am Freitag ist er noch nicht abgeschlossen. Die Strecke ist in Fahrtrichtung Kassel zwischen dem Parkplatz Krachgarten und der Anschlussstelle Alsfeld-West weiterhin (Stand: 7.36 Uhr) vollgesperrt. Nicht nur muss der Laster, der 60 Stahlträger geladen hatte, geborgen werden. Auch wird geprüft, inwieweit der Asphalt beschädigt ist.

Bei der Polizei ging der Notruf am Donnerstag gegen 16 Uhr ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte auf der A5 in Mittelhessen stand der Sattelzug bereits in komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilt. Glück im Unglück: Der 40-jährige Fahrzeugführer konnte sein Gespann unverletzt verlassen.

A5 bei Alsfeld gesperrt - Stahlträger blockieren Fahrbahn

Nach dem Lkw-Brand auf der A5 wuchs der Stau auf zeitweise 22 Kilometer an. © Polizei

Die Feuerwehr brachte den Brand des Pannen-Lkw unter Kontrolle, dabei fiel der Sattelzug jedoch derart auseinander, dass durch die verrutschten Stahlträger die komplette Fahrbahn der A5 in Richtung Kassel versperrt wurde. Folge: Vollsperrung für den nachfolgenden Verkehr.

Der A5-Stau, der zwischen dem Parkplatz Krachgarten und der Anschlussstelle Alsfeld-West begann, wuchs schnell an. Zeitweise standen Autos und Lkw auf rund 22 Kilometern. Durch das DRK des Vogelsbergkreises wurden Getränke an die im Stau befindlichen Reisenden ausgeschenkt. Erst später konnte der Verkehr zeitweise einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeführt werden. Doch: Viele Lkw-Fahrer hatten nach Angaben der Polizei aufgrund des langanhaltenden Staus bereits ihre Ruhezeiten auf dem Standstreifen der A5 begonnen. Sie mussten daher zeitaufwendig durch mehrere Polizeistreifen geweckt werden und wurden dann gebeten, ihre Fahrt weiter fortzusetzen.

Lkw-Fahrer müssen nach langem A5-Stau aus Ruhezeit auf Standstreifen geweckt werden

Die eigentlichen Bergungsarbeiten des ausgebrannten Lkw auf dem rechten Fahrstreifen begannen erst gegen 3 Uhr in der Nacht zum Freitag. Wahrscheinlich werden sie sich bis in den Vormittag ziehen.. Bis zur endgültigen Bergung des ausgebrannten Gespanns müssen wegen eines nötigen Kraneinsatzes wieder beide Fahrspuren in Richtung Kassel gesperrt werden. Bedeutet: Die A5 in Fahrtrichtung Kassel ist wieder vollgesperrt.

Zudem überprüft die Autobahnmeisterei Alsfeld nach der Bergung des Lkw-Wracks auch die Asphaltdecke des rechten A5-Fahrstreifens. Falls dort so massive Schäden vorliegen, dass er nicht freigegeben werden kann, muss mit einer noch längeren einspurigen Verkehrsführung und entsprechenden Beeinträchtigung des Wochenendverkehrs gerechnet werden.

Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls wird nach derzeitig vorliegenden Informationen auf rund 250.000 Euro geschätzt. (fd)

