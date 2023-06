LKW brennt auf A5 und sorgt für stundenlange Vollsperrung

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Auf der Autobahn 5 bei Homberg (Ohm) hat am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen Feuer gefangen. Der LKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da der Sattelschlepper in Flammen aufging, musste die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Homberg - Wie der Polizeisprecher am späten Abend weiter mitteilte, sei mittlerweile wieder ein Fahrstreifen der A5 freigegeben. Wie lange die Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle im Vogelsbergkreis noch andauern, konnte aber nicht gesagt werden. Ebenso sei die Höhe des Sachschadens derzeit nicht bekannt. dpa