Lkw brennt nach Unfall auf der A5 aus - Gaffer und Rettungsgasse sorgen für weiteren Ärger

Von: Robin Kunze

Bei Weiterstadt crasht ein Lkw und brennt anschließend aus. Der Fahrer verletzt sich bei Löschversuchen schwer, zudem gibt es Probleme mit Gaffern und der Rettungsgasse.

Weiterstadt - Am Dienstagmittag (11. Juli) kommt es gegen 14.45 Uhr auf der A5, in Höhe des Parkplatzes Bühlgraben, zu einem folgenschweren Materialschaden an einem Lastwagen. Dem Lkw mit Auflieger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis platzt ein Reifen, woraufhin der 35 Jahre alte Fahrer mit seinem Truck laut Polizeibericht bei Weiterstadt gegen eine Betonwand prallt.

In der Folge des Crashs fängt der Lkw Feuer und brennt anschließend komplett aus. Der Fahrer zieht sich beim Versuch, das in Flammen stehende Gefährt zu löschen, schwere Verletzungen zu und muss daher in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 250.000 Euro.

Nach einem Reifenplatzer crasht der Lkw auf der A5 in eine Betonwand und brennt anschließend aus. © Andreas Köhler / 5VISION.NEWS

Die Autobahn ist für die Löscharbeiten sowie aufgrund der massiven Rauchentwicklung in beiden Richtungen bis kurz vor 16.30 Uhr voll und noch bis gegen 17 Uhr teilweise gesperrt. Teilweise staut sich der Verkehr bis über das Frankfurter Kreuz hinaus zurück.

Die Ermittlungen der Polizeiautobahnstation Südhessen zu den genauen Hintergründen des Geschehens dauern an.

Lkw brennt auf A5 aus - Gefährliche Gaffer und Probleme bei Bildung einer Rettungsgasse

Wie die Agentur 5Vision.News berichtet, bekam es die Polizei am Unfallort auch mit Gaffern zu tun, die sich von dem Parkplatz auf der Gegenspur der Fahrbahn gefährlich näherten, um den gecrashten Lkw zu beobachten und zu fotografieren. Eine anrückende Polizeistreife habe diese Personen wieder auf den Parkplatz zurückschicken müssen.

Außerdem betonte Stadtbrandinspektor Jörg Bohrmann gegenüber der Agentur, es sei zu massiven Problemen mit der Bildung einer Rettungsgasse gekommen, was die Anfahrt der Rettungskräfte erheblich erschwert habe. Stellenweise habe man einzelne Autofahrer auffordern müssen, für das Fortkommen der Einsatzkräfte Platz zu schaffen.

Die Rauchsäule des Lkw-Brands steigt über der A5 auf. Aufgrund der Vollsperrung staut sich der Verkehr bis über das Frankfurter Kreuz hinaus. © Andreas Köhler / 5VISION.NEWS

