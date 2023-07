Lkw gerät an Tankstelle in Brand – Mitarbeiter verhindert Katastrophe

Von: Erik Scharf

Ein Lkw-Fahrer will an einer Tankstelle in Eichenzell flüssiges Erdgas nachfüllen. Plötzlich brennt sein Fahrzeug.

Eichenzell – Das hätte auch in einer Katastrophe enden können: Am Montag (17. Juli) gegen 23.25 Uhr ist ein Lkw im Kreis Fulda beim Tanken von flüssigem Erdgas in Brand geraten. Das teilte die Polizei Nordhessen am Dienstagmorgen (18. Juli) mit. Ein Mitarbeiter der Tankstelle reagierte geistesgegenwärtig.

Was war passiert? Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Seligenstadt (Kreis Offenbach) befand sich mit seinem Gespann auf dem Rhönhof in Eichenzell-Welkers, um sein Fahrzeug an der dortigen Tankstelle mit LNG zu betanken. Ersten Ermittlungen zufolge sei während der Betankung plötzlich eine Stichflamme im Bereich des Gastanks am Lkw entstanden, wie die Polizei berichtet.

Brand an Tankstelle: Mitarbeiter drückt „Not Aus“-Schalter

Das Feuer habe daraufhin auf das Fahrgestell übergegriffen und sich anschließend auf die Ladung ausgebreitet. Der gesamte Betrieb der Tankstelle sei durch das schnelle Handeln eines Mitarbeiters zeitnah gestoppt worden, indem der sogenannte „Not Aus“-Schalter betätigt wurde.

Die Feuerwehren aus Eichenzell und Welkers eilten mit einem Großaufgebot zum Einsatzort und brachten den Brand laut Angaben der Polizei rechtzeitig unter Kontrolle. Der Lkw-Fahrer aus Seligenstadt blieb unverletzt. Er kam mit dem Schrecken davon. Über die genaue Art der Ladung gibt es derzeit keine weiteren Informationen, jedoch handelte es sich um sogenannte Trockenladung, von der keine unmittelbare Gefahr ausging.

Es ist anzunehmen, dass sowohl der Lkw als auch die Ladung aufgrund des Brandes als Totalverlust gelten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. (esa)

