Lkw gerät auf der A7 in Brand: Rund 100.000 Euro Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf der Autobahn 7 ist am frühen Montagmorgen ein mit Getränke-Leergut beladener Lastwagen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Brand in Richtung Würzburg zwischen den Autobahndreiecken Kirchheim und Hattenbach. Der 67-jährige Fahrer des Gespanns habe unverletzt das Führerhaus verlassen und die Rettungskräfte verständigen können.

Kirchheim - Als Ursache wurde ein technischer Defekt im Motor angenommen. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können, dafür wurde die Fahrbahn auch kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen und später über zwei Spuren an der Brandstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst an und dürften sich nach Angaben eines Polizeisprechers noch bis zum späten Vormittag hinziehen. dpa