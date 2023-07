Lkw muss geborgen werden: Verbindung von A3 zu A45 bei Seligenstadt voll gesperrt

Von: Christoph Sahler

Am Seligenstädter Dreieck kippt ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug um. Die Verbindung von der A3 zur A45 ist für die Bergung voll gesperrt.

Seligenstadt - An der hessisch-bayerischen Landesgrenze startet die Woche mit einer Autobahnsperrung. Wie die Polizei am Montagmorgen (24. Juli) mitteilte, ist ein Lkw-Fahrer bei Seligenstadt (Kreis Offenbach) gegen 4.45 Uhr mit seinem mit Stahlträgern beladener Laster in den Graben gefahren und umgekippt.

Der Mann war von der A3 kommend auf die A45 in Richtung Gießen unterwegs. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst behandelt. Vom Seligenstädter Dreieck ist die Verbindung von der A3 zur A45 daher zurzeit gesperrt.

Unfall am Seligenstädter Dreieck: Verbindung von A3 zu A45 gesperrt

Der Lkw blockiere Teile der Fahrbahn und muss jetzt geborgen werden, hieß es vonseiten der Beamten weiter. Der Fahrer blieb unverletzt. (csa)

