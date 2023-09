Lkw zerquetscht Kleintransporter – Krachender Unfall auf der A3

Auf der A3 ist ein Lkw auf einen Kleintransporter aufgefahren. © Benjamin Zengeler/5Vision.News

Zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Mönchhof-Dreieck auf der A3 fährt ein Lkw voll auf einen Kleintransporter auf. Dieser wird regelrecht zerquetscht.

Frankfurt – Auf der A3 bei Frankfurt in Fahrtrichtung Köln hat es am Montag (4. September) gegen 14 Uhr ordentlich gekracht. Wie die Autobahnpolizei Frankfurt berichtet, ereignete sich ein Unfall mit zwei Verletzten zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Mönchhof-Dreieck. Dort stand ein Kleintransporter auf dem Pannenstreifen. Ein Lkw fuhr aus bisher ungeklärter Ursache bei hohem Tempo auf diesen auf und stauchte ihn, wie Bilder vom Unfallort zeigen, stark zusammen.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der A3

Die beiden Insassen des Kleintransporters wurden verletzt und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrstreifen waren zur Unfallaufnahme, Rettung und Bergung gesperrt, wodurch ein Stau entstand. Die Autobahnpolizei vermutet, dass ein Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden ist, eine genaue Zahl steht jedoch noch aus.

An vielen Stellen bei Frankfurt wird der Standstreifen an der A3 zu Stoßzeiten für den normalen Verkehr freigegeben. Das ist prinzipiell an der Unfallstelle möglich. Zum Unfallzeitpunkt war der Pannenstreifen jedoch nicht freigegeben. (anki)

