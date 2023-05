Löscharbeiten in Papierlagerhalle in Eberstadt dauern an

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Brand in einer Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt ist noch nicht gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am Mittwoch sowohl im Innen- wie im Außenbereich des Geländes. Die Rettungskräfte gehen davon aus, noch bis mindestens Donnerstagmorgen vor Ort zu sein. Die Papierlagerhalle war am späten Dienstagabend in Brand geraten.

Darmstadt - Der Bahnhof Eberstadt war am Mittwoch gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Eine Straßensperrung wurde hingegen wieder aufgehoben. Nach Angaben des Ordnungsdezernats besteht kein Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung. Weil kontrolliert abgebrannt werde, sei mit Rauchentwicklung zu rechnen. Das Umweltamt sei vor Ort, um die Einflüsse auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Rund 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen am Dienstagabend in der Fabrikhalle in Flammen. Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen. Bereits Ende Januar war es auf dem Gelände zu einem Brand gekommen. Damals hatte es im Westteil der großen Halle gebrannt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Diesmal sei das Feuer in der anderen Hälfte der Halle ausgebrochen. dpa