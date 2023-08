Lok rammt Auto auf Bahnübergang in Südhessen - Fahrer nur leicht verletzt

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Eine Lok einer Gleisbaufirma stößt mit der Beifahrerseite von einem Fahrzeug einer Reinigungsfirma auf einem Bahnübergang am Erbacher Hauptbahnhof zusammen. Der Fahrer erleidet leichte Verletzungen. © JANKO RUECKERT/5VISION-NEWS

Eine Lok rammt einen Pkw auf einem Bahnübergang am Hauptbahnhof in Erbach. Der Fahrer des Kastenwagens wird glücklicherweise nur leicht verletzt.

Erbach - Das hätte auch wesentlich schlimmer für den Fahrer eines Pkw auf einem Bahnübergang in Erbach (Odenwaldkreis) ausgehen können. Sein Fahrzeug wurde am späten Sonntagabend (6. August) am Erbacher Hauptbahnhof von einer Lok einer Gleisbaufirma auf der Beifahrerseite gerammt, wie ein Reporter von 5Vision.News berichtete.

Die Feuerwehr Erbach wurde gegen 22:30 Uhr alarmiert, die noch ein Fehlalarm bei einem Supermarkt beschäftigte. Das plötzliche Umkoordinieren sei für den neuen Einsatz dann zur besonderen Herausforderung geworden, informierte Rene Bartman, Stadtbrandinspektor Kreisstadt Erbach im Gespräch mit dem 5Vision-Reporter. Wegen der Meldung „Zugunfall“ wurden zusätzliche Feuerwehr-Einsatzkräfte aus der Erbacher Umgebung involviert.

Unfall in Südhessen bringt Bahnverkehr zum Erliegen

Zum Einsatzort kamen auch Bundespolizei, Rettungsdienst und ein Notfallmanager. „40 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren waren hier im Anmarsch“, berichtet Rene Bartman. Es seien Feuerwehrleute aus Erbach Mitte, Erbach Lauerbach, Michelstadt und Beerfelden im Einsatz gewesen.

Der Fahrer des Kastenwagens einer Reinigungsfirma wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und war in der Lage, sein Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort, noch bevor die Feuerwehren eintrafen. Auch war der Bereich schon von der Polizei abgesperrt worden.

Das Ereignis brachte den Bahnverkehr in Erbach zum Erliegen und ein Schienenersatzverkehr musste eingerichtet werden. Seit Montag ist die Sperrung und der Schienenersatzverkehr wieder aufgehoben, wie ein Sprecher der Polizeistation Erbach auf Anfrage der Redaktion mitteilte. (Emanuel Zylla)

Auch im Odenwaldkreis gibt es Wölfe: Eine Übersicht über Wolfsichtungen in Hessen verrät, wo es sie noch gibt.