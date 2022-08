Mann verschwindet spurlos: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach auffälligem Senior

Vermisst

Ein Mann aus Lollar verschwindet spurlos aus einem Altenheim. Die Ermittler hoffen bei der Suche auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Lollar – Peter Kaluza wird vermisst. Der 82-Jährige ist seit Montag (15. August) spurlos verschwunden. Das teilte die Polizei in Gießen mit.

Der 82-Jährige wurde zuletzt gegen 14 Uhr in einem Altenheim in Lollar im Kreis Gießen gesehen. Der Vermisste ist zwar noch gut zu Fuß, aber desorientiert. Die Polizei in Gießen beschreibt den Mann folgendermaßen:

+ Ein Mann aus Lollar (Kreis Gießen) gilt derzeit als vermisst. © Polizei Gießen/Friso Gentsch/dpa

1,80 Meter groß

schlanker Körperbau

kurze graue Haare

trägt Hörgeräte und eine schwarze Brille

bekleidet mit einem blau gestreiften Hemd, Hosenträgern, einer dunkelgrauen Hose und braunen Hausschuhen

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten aus Lollar nimmt die Polizeileitstelle in Gießen unter 0641/7006-3320 entgegen. (esa)

