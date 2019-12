A67 bei Lorsch: Zwei Unfälle, ein Stau und ein Beifahrer, der völlig austickte

Valentin Beige

Studium der Geographie an der Universität Würzburg, seitdem als freier Journalist für Radio, Print und Online tätig. Als beruflicher Vielfahrer taucht er immer wieder in den Kosmos „Bahn“ ein und schreibt für die Zentralredaktion Mitte am liebsten über Verkehrsthemen.

info@zentralredaktion.news