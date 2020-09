Lottogewinn in Hessen: Wetterauer gewinnt mit sechs Richtigen

Erneut hat ein Hesse mit sechs Richtigen im Lotto 6 aus 49 gewonnen. Ein Mann aus der Wetterau kann sich freuen. Doch ein Millionengewinn ist es nicht.

Erneut gewinnt ein Hesse im Lotto 6 aus 49

im 6 aus 49 Wetterauer tippt sechs Richtige

tippt sechs Richtige Millionengewinn bleibt aus

Ein Mann aus Hessen, genauer aus dem Wetteraukreis, hat bei der Samstagsziehung im Lotto am 19. September 2020 die sechs Richtigen getroffen. Das teilte Lotto Hessen in einer Mitteilung mit. Eines seiner Tippfelder stimmte mit den sechs gezogenen Zahlen 1, 8, 23, 29, 35 und 38 bei Lotto 6 aus 49 überein.

Doch einen Millionengewinn hat der Wetterauer trotzdem nicht abgeräumt. Exakt 926 601,40 Euro ist der Treffer in Klasse 2 wert. Er teilt sich die mit über 1,8 Millionen Euro gefüllte Gewinnklasse 2 mit einem Nordrhein-Westfalen, der ebenfalls die sechs richtigen Zahlen tippte. Zum Lotto-Jackpot der Gewinnklasse 1 fehlte beiden lediglich die richtige Superzahl 2. Dieser Jackpot blieb laut Lotto Hessen am Samstag unberührt und steigt bis zur Mittwochsziehung am 23. September auf 23 Millionen Euro.

Lottogewinner aus Hessen: Wetterauer bereits der 16. Hesse mit sechs Richtigen

Der Wetterauer hatte seinen Spielschein mit Kundenkarte abgegeben und sechs Lotto-Kästchen ausgefüllt. Zusammen mit den angekreuzten Zusatzlotterien setzte er insgesamt 9,75 Euro ein. Seinen 900.000 Euro schweren Gewinn wird der Wetterauer schon in wenigen Tagen auf seinem hinterlegten Bankkonto vorfinden.

Der Wetterauer Gewinner ist bereits der 16. Hesse mit den sechs Richtigen in diesem Jahr. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 landeten 18 hessische Tipper einen „Sechser“ im Lotto 6 aus 49. Zuletzt war am 16. September ein Mann aus dem Main-Taunus-Kreis erfolgreich: Für seine sechs richtigen Kreuze kassierte er 483.398,40 Euro.