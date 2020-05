Polizei entdeckt Brand in einem Wald - Über 70 Einsatzkräfte vor Ort

Großeinsatz in Ludwigsau-Tann

Polizeibeamte entdecken am Freitagnachmittag einen Brand in einem Waldgebiet in Ludwigsau. Die Feuerwehr aus Bad Hersfeld unterstützt bei den Löscharbeiten.