Lübcke-Ausschuss diskutiert über Abschlussbericht

Nach Mord

Im Lübcke-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags wollen die Abgeordneten mögliche Gemeinsamkeiten beim Abschlussbericht ausloten. Das sagte der Ausschussvorsitzende Christian Heinz (CDU) nach einer nicht-öffentlichen Sitzung am Mittwoch in Wiesbaden. Es sei eine weitere Sitzung zum Thema Abschlussbericht für den 30. Mai vereinbart worden.

Wiesbaden - Bislang gibt es einen Entwurf für den Abschlussbericht vom Berichterstatter Gerhard Kummer, Abgeordneter der oppositionellen SPD. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen legten für Teile des Berichts einen alternativen Entwurf vor.

Heinz erneuerte seinen Appell an die Fraktionen, sich bei dem Bericht möglichst noch auf Gemeinsamkeiten zu verständigen. Das betreffe die politische Bewertung und die Handlungsempfehlungen des Ausschusses, sagte er am Mittwoch. Es ist geplant, den Bericht vor der Sommerpause in den Landtag einzubringen.

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war 2019 von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Der Untersuchungsausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall aufarbeiten. dpa