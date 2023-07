Lübcke-Ausschuss: Opposition fordert Entschuldigung für Behördenfehler

Von: Hanning Voigts

Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 ermordet worden. © Swen Pförtner/dpa

Der hessische Landtag hat den Abschlussbericht des Lübcke-Ausschusses diskutiert. Die Opposition fordert die Übernahme politischer Verantwortung.

Wiesbaden - Harte Wort, aber keine Zwischenrufe: In einer auffällig ruhigen, konzentrierten Debatte hat der Hessische Landtag in Wiesbaden am Mittwoch den erst kürzlich vorgelegten Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke besprochen. Redner:innen der Opposition bemängelten dabei die fehlende Übernahme politischer Verantwortung für die festgestellten Fehler hessischer Behörden durch den aktuellen Innenminister Peter Beuth und seiner Amtsvorgänger Boris Rhein und Volker Bouffier (alle CDU).

Der SPD-Abgeordnete Gerald Kummer, der Berichterstatter des Ausschusses, hielt dem Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) vor, seiner Aufgabe im Vorfeld des Mordes nicht gerecht geworden zu sein. „Die Frühwarnsysteme haben hier meiner Meinung nach versagt“, sagte Kummer. Es habe „viele kleine Nachlässigkeiten und Unachtsamkeiten“ gegeben, so dass Walter Lübcke trotz einer ersten rechten Hetzwelle bereits im Herbst 2015 nicht habe geschützt werden können.

Mord an Walter Lübcke: Der Verfassungsschutz hatte die rechte Szene nicht im Blick

Das LfV habe die Neonazi-Szene in Nordhessen nicht gut gekannt, die Akte des späteren Lübcke-Mörders Stephan Ernst zu Unrecht 2015 geschlossen und die massive Internethetze gegen Walter Lübcke nach dessen Auftritt bei einer Bürgerversammlung im Herbst 2015 nicht mitbekommen, weil das Internet für die Behörde „noch Neuland“ gewesen sei, kritisierte Kummer. Auch die Polizei habe damals überhaupt nicht wegen der vielen Morddrohungen ermittelt.

Für die stattgefundenen Fehler und Versäumnisse muss am Ende auch irgendjemand die politische Verantwortung tragen.

Kummer beklagte erneut, dass CDU und Grüne seinem Berichtsentwurf nicht zugestimmt, sondern einen eigenen erstellt und als offiziellen Bericht des Ausschusses durchgesetzt hatten. Seine Arbeit sei „mit Füßen getreten“ worden, sagte Kummer. Da ihm niemand die angeblichen Fehler in seinem Entwurf nennen könne, gehe er davon aus, dass CDU und Grüne nie vorgehabt hätten, einen Oppositionsbericht zu akzeptieren.

Lübcke-Ausschuss: Stephan Ernst war niemals „abgekühlt“

SPD-Fraktionschef Günter Rudolph warf dem LfV „schwere Fehler“ und „eklatantes Versagen“ vor, etwa bei der Entscheidung, die Akte von Stephan Ernst ohne echte Prüfung zu sperren, aber auch bei der Fehleinschätzung, Ernst sei „abgekühlt“. „Für die stattgefundenen Fehler und Versäumnisse muss am Ende auch irgendjemand die politische Verantwortung tragen“, forderte Rudolph. Volker Bouffier, Boris Rhein und Peter Beuth seien für die „Defizite“ der Sicherheitsbehörden verantwortlich.

Der Ausschuss Der Untersuchungsausschuss zum Mordfall Walter Lübcke hat seit Juni 2020 in mehr als 40 Sitzungen 55 Zeuginnen und Zeugen gehört. Dabei hat er Fehler und Versäumnisse hessischer Behörden vor dem Mord herausgearbeitet. Der Ausschuss hat einen 653 Seiten starken Bericht erstellt und macht auch Reformvorschläge. Walter Lübcke (CDU), Kasseler Regierungspräsident, war in der Nacht auf den 2. Juni 2019 vor seinem Haus in Wolfhagen-Istha vom Kasseler Neonazi Stephan Ernst erschossen worden. Vorher hatte er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Lübcke wurde 65 Jahre alt. han

Matthias Büger (FDP) formulierte, beim Verfassungsschutz habe es „strukturelle Mängel“ gegeben. „Die Gefährlichkeit von Stephan Ernst wurde falsch eingeschätzt.“ Die Politik sei schuld daran, dass die Behörde etwa personell nicht gut genug aufgestellt gewesen sei. Man könne nicht seriös behaupten, dass der Mord an Walter Lübcke hätte verhindert werden können, aber die schlechte Arbeit des LfV habe die Tat zumindest erleichtert, formulierte Büger.

Die klare Ansage, dass dafür auch CDU-Politiker verantwortlich seien, „die fehlt bis zum heutigen Tag“. Er bedauere es, dass aktive und ehemalige hessische Innenminister „nicht die Kraft gefunden haben, sich öffentlich zu entschuldigen“. Dass man ein Zitat von Walter Lübcke ganz zu Beginn des Berichtsentwurfs von Gerald Kummer gestrichen und durch ein Zitat des ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier ersetzt habe, sei „ein stilistischer Tiefpunkt“, so Büger.

Mord an Walter Lübcke war kein Einzelfall: 200 rechtsextreme Morde seit 1990

Torsten Felstehausen von der Linksfraktion sagte in seiner Rede, das große Entsetzen nach dem Mord an Walter Lübcke hätte es eigentlich nach jedem der mehr als 200 Morde geben müssen, „die seit der Wiedervereinigung von Neonazis, Rechtsextremisten und Faschisten begangen worden sind“. Zur Frage, ob der Mord an Lübcke hätte verhindert werden können, sagte Felstehausen: „Ja, es hätte dazu verschiedene Anhaltspunkte gegeben.“

Aber einerseits habe es ein politisches Versagen gegeben, weil etwa Teile der CDU um 2015 rechten Populismus übernommen und damit den „Nährboden für rassistische Taten und rechten Terror“ mit gelegt hätten, außerdem hätten Polizei und Verfassungsschutz versagt. Das LfV sei „nicht in der Lage, Erkenntnisse zur Vernetzung der rechten Szene zuzuordnen“; die Behörde müsse aufgelöst werden.

Tatort: Auf dieser Terrasse wurde Walter Lübcke im Juni 2019 nach einem Wortgefecht von Stephan Ernst erschossen. © IMAGO / brennweiteffm

Der CDU-Abgeordnete Holger Bellino betonte dagegen, die Hessische Landesregierung habe bei der Aufarbeitung „größtmögliche Transparenz“ gezeigt. Man habe zweifellos „einzelne Versäumnisse der Sicherheitsbehörden“ festgestellt, dennoch habe es zum Zeitpunkt des Mordes keine Möglichkeit gegeben, Stephan Ernst zu observieren. Die Sperrung seiner Akte beim LfV habe „keinerlei negative Auswirkungen“ entfaltet. „Unsere Sicherheitsbehörden weisen keine strukturellen Mängel auf“, formulierte Bellino, der zudem bedauerte, dass die Opposition nicht bereit gewesen sei, sich bei der Frage eines gemeinsamen Abschlussberichts zu einigen.

Lübcke-Ausschuss: Die Gefährlichkeit von Stephan Ernst steht fest

Eva Goldbach von den Grünen betonte ebenfalls Fehler der Sicherheitsbehörden, die spezielle Gefährlichkeit von Stephan Ernst stehe „rückblickend außer Frage“. Ob die Behörden den Mord hätten verhindern können, lasse sich aber „nicht faktenbasiert beantworten“. Umso wichtiger sei es, die Sicherheitsbehörden zu verbessern und den Mord an Walter Lübcke zu einer Mahnung für die ganze Gesellschaft werden zu lassen, im Kampf gegen Rassismus nicht nachzulassen. „Nur wenn wir, die Demokratinnen und Demokraten, geschlossen und einig sind, werden wir den erstarkenden Rechtsextremismus zurückdrängen können“, sagte Goldbach. (Hanning Voigts)