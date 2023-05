Lufthansa mit neuen Plänen - Auch Flughafen Frankfurt betroffen

Von: Florian Dörr

Die Lufthansa hat weiter mit den Nachwehen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Eine neue Maßnahme soll helfen.

Frankfurt - Die Lufthansa befindet sich im Umbauprozess. Gleich mehrere Bereiche sind betroffen. So wird im Großen etwa das Portfolio an Airlines unter dem Dach des Mutterkonzerns umgebaut. Auch Ideen zur Nachhaltigkeit im Kleinen werden ausprobiert. Und dann gilt es noch, die Nachwehen der Pandemie zu meistern.

Denn: Weltweit hatte die Lufthansa in der Corona-Krise fast 40.000 Stellen gestrichen. Das Unternehmen aus Frankfurt wollte damit auf das eingebrochene Fluggeschäft reagieren und Kosten sparen. Doch nach dem Abflauen der Pandemie und der wieder gestiegenen Reiselust fehlten Mitarbeiter an allen Ecken und Enden. Auch am Flughafen Frankfurt war das zeitweise deutlich zu merken.

Die Lufthansa stellt 8.000 neue Arbeiter ein. (Symbolbild) © Christian Modla / dpa

Personalengpässe bei Lufthansa auch am Flughafen Frankfurt zu spüren

Gelöst ist das Problem offenkundig noch nicht. Die Lufthansa hatte im Februar diesen Jahres tausende Flüge in ihrem Sommerflugplan gestrichen, um das Gesamtsystem nicht zu überfordern und ein Chaos wie im Sommer 2022 vermeiden.

Lufthansa will einstellen: Neue Jobs auch am Flughafen Frankfurt

Nun ist die Lufthansa weiter auf der Suche: Rund 8000 neue Menschen sollen noch in diesem Jahr eingestellt werden. Und das in ganz unterschiedlichen Bereichen: „Gesucht werden vor allem Fachkräfte wie Techniker:Innen, IT-Spezialist:Innen, Pilot:Innen oder Jurist:Innen an den Standorten Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel sowie bei Lufthansa Technik in Hamburg und an den Standorten der Eurowings Gruppe“, heißt es bei dem Unternehmen. In der Mehrheit gehe es um zusätzliche Stellen, erklärte ein Sprecher.

In diesem Jahr habe man bereits 6000 neue Leute eingestellt. Ende März waren laut Geschäftsbericht rund 112.400 Menschen bei einer der Lufthansa-Gesellschaften beschäftigt. (fd)