Lufthansa übernimmt 41 Prozent der Anteile an Ita Airways

Ein Flugzeug mit dem Logo der Lufthansa auf der Heckflosse steht am Flughafen Frankfurt. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Lufthansa wird zunächst 41 Prozent der Anteile an der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways übernehmen. Dafür werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung 325 Millionen Euro investiert, wie der MDax-Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Das Wirtschafts- und Finanzministerium in Rom als bisheriger Alleineigner verpflichte sich, weitere 250 Millionen Euro einzubringen.

Frankfurt/Rom - Zuvor hatte das Ministerium die Einigung vermeldet, ohne Details zu nennen.

Nach Abschluss des Deals werden die Frankfurter die operative Führung von Ita übernehmen und den CEO sowie ein weiteres von insgesamt fünf Verwaltungsratsmitgliedern stellen. Die Vereinbarung sehe verschiedene Optionen vor, durch die die Lufthansa ihre Anteile weiter aufstocken oder die Airline komplett übernehmen könne. Der Kaufpreis richte sich nach den geschäftlichen Entwicklungen von Ita. dpa