Männer wehren sich gegen Festnahme: Polizist verletzt

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Zwei Männer sollen sich in Frankfurt gegen ihre Festnahme durch die Polizei gewehrt haben. Dabei verletzte ein 30-Jähriger am Sonntagmorgen im Stadteil Sachsenhausen einen Polizeibeamten leicht, als er nach einem Fluchtversuch dem Beamten beim Versuch der Festnahme mehrere Finger nach hinten bog, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe die Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen unterbunden, an der unter anderem der 30-Jährige beteiligt war.

Frankfurt/Main - Zudem versuchte ein 28 Jahre alter Unterstützer, die Verhaftung des Mannes zu verhindern und wurde daraufhin festgenommen. Die Männer sollen weiter Widerstand geleistet haben und wurden auf ein Polizeirevier gebracht.

Später konnten sie den Angaben zufolge wieder gehen. Zum Grund der Auseinandersetzung machte die Polizei keine Angaben. Gegen beide Männer wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 28-Jährige muss sich zudem wegen einer versuchten Gefangenenbefreiung verantworten. dpa