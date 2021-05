Überfall auf Bankfiliale im Main-Kinzig-Kreis: Mann mit Hemd und Krawatte erbeutet mehrere tausend Euro

Verdächtiger flieht zu Fuß

+ © Axel Heimken/dpa Ein unbekannter Täter hat in Wächtersbach eine Bankfiliale überfallen und ist mit mehreren tausend Euro Bargeld geflohen. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Bei einem Überfall auf eine Bankfiliale in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis hat ein Mann am Donnerstagmittag mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Anschließend ist er zu Fuß geflüchtet.

Wächtersbach - Kurz vor 12 Uhr betrat der Verdächtige den Schalterraum in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis* und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Die Mitarbeiterin musste die Beute von mehreren tausend Euro in eine schwarze Plastiktüte packen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Schlosspark.

„Es wurde sofort eine Fahndung nach dem Räuber eingeleitet, an der mehrere Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren“, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.