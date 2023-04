Main-Kinzig-Kreis: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto an der A45 schwer verletzt

Von: Marvin Hinrichsen

Teilen

An der A45 im Main-Kinzig-Kreis krachen ein Motorradfahrer und ein Autofahrer zusammen. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Update vom Donnerstag, 20. April, 10.30 Uhr: Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat ein 22 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 3195 lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Dies teilte die Polizei nun mit.

Der 55-jährige Autofahrer und sein 14 Jahre alter Beifahrer wurden ebenfalls verletzt, offenbar jedoch nur leicht; beide wurden ärztlich versorgt. Laut Mitteilung der Polizei stand der 55-jährige Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 0,8 Promille. Eine Blutprobe bei sowie die Beschlagnahme des Führerscheins wurden durch die Polizei angeordnet.

Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte der 55-Jährige, nachdem er mit seinem Hyundai gegen 17 Uhr an der Anschlussstelle Hammersbach (Fahrtrichtung Gießen) von der Autobahn 45 abgefahren war, offenbar nach links auf die Landesstraße in Richtung Langen-Bergheim einbiegen. Hierbei soll er den in Richtung Büdingen-Eckartshausen (Wetteraukreis) fahrenden Biker übersehen haben, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Schwerer Unfall zwischen Main-Kinzig-Kreis und Wetterau



Erstmeldung vom Mittwoch, 19. April: Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Langen-Bergheim im Main-Kinzig-Kreis ist am Mittwoch (19. April) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 22-Jährige sei bei der Abfahrt von der A45 von einem ebenfalls abfahrenden Autofahrer übersehen und erfasst worden, teilte die Polizei in Offenbach am Abend mit. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (dpa)/mhn

Im Oktober 2022 kam es ebenfalls auf der A45 bei Hammersbach zu einem schweren Unfall.