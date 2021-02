49-Jährige beschädigt sechs Autos beim Ausparken - Polizei Schlüchtern spricht von einem „Fiasko“

Beim Ausparken beschädigte eine Frau in Schlüchtern sechs Autos. Die Polizei spricht von einem „Fiasko“.

Schlüchtern - Die Polizei in Schlüchtern spricht von einem „Fiasko“, das eine Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Discounters in Schlüchtern* am Donnerstag, 11. Februar, angerichtet hat: Sechs Autos sind beschädigt, ebenso ein Unterstand für Einkaufswagen sowie ein Metallmülleimer. Der Sachschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. Die 49-jährige Mercedes-Fahrerin verlor beim Ausparken die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Ihr Auto prallte zunächst gegen den Unterstand und schleuderte einen Metallmülleimer gegen einen Peugeot. Anschließend prallte ihr Mercedes gegen einen Fiat 500, der daraufhin gegen einen VW Golf, einen Opel Meriva und einen BMW Mini geschoben wurde. Die Unfallursache ist unklar.