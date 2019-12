Streit um Parkplatz am MTZ endet schmerzhaft – Polizei sucht Frau

Weihnachtszeit im Main-Taunus-Zentrum (MTZ) in Sulzbach bedeutet Stress auf dem Parkplatz. Zwei Frauen geraten dort so sehr aneinander, dass jetzt sogar die Polizei ermittelt.

Sulzbach – Auf dem Parkplatz des Main-Taunus-Zentrums (MTZ) in Sulzbach ist ein Streit um einen Parkplatz handgreiflich geworden. So sehr sogar, dass die Polizei in Eschborn jetzt Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen hat, wie sie jüngste mitteilte. Eine 24 Jahre alte Frau aus Friedberg hatte Anzeige gegen Unbekannt erstattet – und eine Personenbeschreibung einer mutmaßlichen Angreiferin gleich mitgeliefert.

Sie soll die 24-Jährige am Samstag (30.11.2019) auf Höhe der Ladenpassage des MTZ an den Haaren gezogen, beleidigt und bedroht haben. Grund für den Streit: Ein Parkplatz. Von denen gibt es in dem Einkaufszentrum in Sulzbach rund 4500. Dass sie kostenlos sind gilt als einer der größten Pluspunkte des MTZ, das ein beliebtes Ziel für Einkäufer aus dem gesamten Raum Frankfurt ist. Vor allem in der Vorweihnachtszeit sind freie Parkplätze im Main-Taunus-Zentrum aber dennoch ein rar gesätes Gut.

Nach Parkplatz-Streit im MTZ in Sulzbach: Polizei sucht mutmaßliche Angreiferin

Worum genau es bei dem Parkplatz-Zoff ging, ließ die Polizei freilich offen. Sie beschreibt die mutmaßliche Täterin in einer Mitteilung wie folgt:

circa 25 Jahre alt

circa 1,60 Meter groß

schwarze, lange Haare

Sulzbach: Wer hat Parkplatz -Streit im Main-Taunus-Zentrum beobachtet?

Zur Zeit als der Streit auf dem Parkplatz eskalierte soll die Frau einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Außerdem soll sie in Begleitung eines Mannes unterwegs gewesen sein.

Die Polizei in Eschborn, die zuständig ist für Sulzbach und damit das MTZ, bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit Hinweisen zu melden. Die Telefonnummer der Polizeistation Eschborn lautet 06196/96950.

Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach: Immer wieder kleinere Zwischenfälle

Wo so viele Menschen aufeinander treffen, wie an gut besuchten Tagen im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach bleiben Konflikte natürlich nicht aus. Und auch für Kriminelle, wie Ladendiebe, sind die Ladenzeile ein attraktives, weil mitunter lukratives Ziel. Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte in dieser Hinsicht ein Fall, über den fnp.de* berichtete: Drei Männer überfielen mit einer Axt bewaffnet ein Fachgeschäft im MTZ.

