Kind (7) wird auf Zebrastreifen angefahren: Die Autofahrerin flüchtet 

Unfall am Zebrastreifen: Autofahrerin fährt Kind (7) an und flüchtet

Eine Autofahrerin hat in Dörnigheim ein Kind angefahren, das gerade über den Zebrastreifen wollte und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Maintal/Dörnigheim - Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Mittwochmorgen, 04.09.2019, in der Simensallee im Ortsteil Dörnigheim. Nun berichtet die Polizei von dem Unfall. Dort war gegen 8.30 Uhr ein siebenjähriger Junge mit seinem Tretroller gerade auf dem Weg in die Schule. Als er den Zebrastreifen in der Berliner Straße überquerte, wurde er von einem Auto angefahren und dadurch an der Hüfte verletzt.

Die Autofahrerin habe sich laut Angaben des Polizeipräsidiums Südosthessen nicht um den angefahren Jungen gekümmert. Sie sei zwar kurz ausgestiegen, habe sich dann jedoch gleich wieder in ihr Auto gesetzt und ist weggefahren. Der Junge wurde glücklicherweise nicht schwer verletzt, er erlitt laut Polizei leichte Prellungen und konnte alleine wieder aufstehen.

Maintal/Dörnigheim: Kind wird von Unbekannter angefahren - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem Fahrzeug oder der Frau geben können. Das Auto soll klein gewesen sein und hatte ein Kennzeichen mit der Kennung "MKK". Die Fahrerin soll pinke Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 06183/91155-0 entgegen.

Auch in Frankfurt Rödelheim wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall angefahren und schwer verletzt. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in Rüsselsheim, als ein 11-jähriges Schulkind angefahren wurde. Auch dort flüchtete der Fahrer.

svw