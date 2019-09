Schüsse in Maintal: Frau (24) mit Kopfverletzung gefunden

Eine junge Frau (24) ist in Maintal angeschossen worden. Sie wurde mit einer Kopfverletzung gefunden.

Eine junge Frau (24) ist in Maintal angeschossen worden. Sie wurde mit einer Kopfverletzung gefunden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Maintal - Zeugen in Maintal-Dörnigheim (Main-Kinzig-Kreis) alarmierten am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr die Polizei. Ein Mann habe in der Berliner Straße auf eine Frau geschossen.

Die Polizei fand eine 24 Jahre alte Frau mit einer Kopfverletzung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete.

Maintal Hessen: Frau angeschossen

Die Beamten setzten zur Fahndung auch einen Polizeihubschrauber ein. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen über die Hintergründe der Tat dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 06181/100-123 zu melden.

