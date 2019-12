Schwerer Unfall: Hubschrauber muss landen

Schwerer Unfall auf der L3195 bei Maintal: Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Maintal – Ein schwerer Unfall auf der L3195 in Maintal legt aktuell den Verkehr lahm. Die Straße ist voll gesperrt, weil ein Rettungshubschrauber landen muss, um einen Verletzten in eine Klinik zu fliegen. Nähere Informationen zum Unfall sind der Polizei derzeit nicht bekannt. chw

Ein schwerer Unfall auf der L3195 in Maintal hat die Polizei ebenfalls in Atem gehalten: Ein Autofahrer übersieht einen Radfahrer und fährt ihn um. Der schwer verletzte Mann aus Bad Vilbel wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen.